Puzza nauseante e insopportabile in tutta Milano Sud | segnalazioni e proteste dei cittadini | ecco cosa sta succedendo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Caro per cortesia, la vogliamo smettere?”. Chissà in quanti appartamenti tra i residenti nei quartieri sud di– dalla Barona a Gratosoglio, giù oltre l’hinterland da Assago a San Donato – si sarà ripetuta negli ultimi giorni questa scenetta nel cucinotto di casa tra moglie e marito. Con il marito in evidente imbarazzo per colpe pregresse, ma non per il fetore immediato oggetto della reprimenda. Già, perché ovunque in quella zona un olezzo putrescente eha fatto e continua a fare capolino in maniera persistente. A nulla sono servite lesui social di gruppi di, mail su mail, telefonate su telefonate agli amministratori pubblici competenti. Il puzzo continua a sentirsi anche a distanza di giorni.allora una prima comunicazione ufficiale del Comune di ...