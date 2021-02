Problemi Messenger Facebook oggi 25 febbraio | pure i messaggi Instagram non funzionano

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Non possono essere per nulla sottovalutati idi25. L’applicazione pensata per lastica istantanea ha a che vedere con malfunzionamenti dalle ore 17 circa ma solo nei minuti di questa pubblicazione si stanno manifestando le anomalie più vistose. Allo stesso tempo, anchenon gode di ottima salute. Nello specifico, sono sempre idiretti a mettersi in mostra particolari difficoltà di invio e ricezione. Scendendo nel dettaglio deidi, come riportato anche dal servizio Downdetector, le segnalazioni di disservizi sono nell’ordine delle centinaia. La maggior parte degli utenti coinvolti, al tentativo di invio ...