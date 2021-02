Piscinola | 34enne colpito da tre proiettili | indagini in corso

Ultime Notizie dalla rete : Piscinola 34enne

Fanpage.it

Bernardo Torino ,con precedenti per rapina, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale ... all'altezza del civico 68, nel quartiere. Ad agire, secondo la sua versione, due uomini in ...Bernardo Torino ,con precedenti per rapina, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale ... all'altezza del civico 68, nel quartiere. Ad agire, secondo la sua versione, due uomini in ...Il 34enne ferito da tre colpi di pistola a Piscinola si è presentato all'ospedale Cardarelli raccontando di essere stato vittima di un tentativo di rapina.Agguato a Napoli, un 34enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco su via Marianella. I colpi hanno raggiunto le braccia: finisce in ospedale ...