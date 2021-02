Manicure con smalto semipermanente: si può fare anche in casa in poche mosse (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo smalto semipermanente è ormai da anni la nuova frontiera della Manicure. Niente unghie sbeccate, addio acetone, batuffoli di ovatta e soprattutto basta con l’incubo del re-touch ogni tre giorni. Con il semipermanente tenere le mani curate è più facile, più elegante e meno impegnativo. Certo, la Manicure richiede un tempo leggermente più lungo ma una volta applicato lo smalto, per circa tre settimane l’incubo delle unghie non sarà più un problema. Tuttavia non tutte abbiamo voglia o modo di recarci sempre dall’estetista per ritoccare le mani: è possibile dunque fare in casa una Manicure con smalto semipermanente? Certo che sì! Ed è più semplice di quanto si pensi. Comprando i giusti accessori e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 febbraio 2021) Loè ormai da anni la nuova frontiera della. Niente unghie sbeccate, addio acetone, batuffoli di ovatta e soprattutto basta con l’incubo del re-touch ogni tre giorni. Con iltenere le mani curate è più facile, più elegante e meno impegnativo. Certo, larichiede un tempo leggermente più lungo ma una volta applicato lo, per circa tre settimane l’incubo delle unghie non sarà più un problema. Tuttavia non tutte abbiamo voglia o modo di recarci sempre dall’estetista per ritoccare le mani: è possibile dunqueinunacon? Certo che sì! Ed è più semplice di quanto si pensi. Comprando i giusti accessori e ...

CarrieroVanessa : Il 4 5 e 6 Marzo Lindaco ti invita e ti regala in vista della Festa della Donna una manicure con smalto semi perman… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Aggiornato Fresa per Unghie,Tesoky 11 in 1 Portatile Fresa Unghie professionale per Manicure e P… - ScontiCOfferte : Lampada Unghie UV LED SUNUV 48W Asciugatrice UV Unghie SUN4 per Gel Manicure Shellac con 4 Timer, LC ?? ?? ?? 39.99€… - SfeirMarcelo : @DoniaTroll Con o sin manicure..... - ScontiCOfferte : Cool Maker, Go Glam Macchina Decora Unghie per Manicure e Pedicure, con 5 Decorazioni e Ventolina, D ?? ?? ?? 17.99€… -