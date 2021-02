LIVE – Sci di fondo: sprint Mondiali Oberstdorf 2021 con Pellegrino in DIRETTA (Di giovedì 25 febbraio 2021) La DIRETTA scritta della sprint a tecnica classica maschile e femminile di Oberstdorf, valevole per i Mondiali 2021 di sci di fondo. Inizia la rassegna iridata in Germania. L’Italia punta su Federico Pellegrino, che andrà a caccia di una medaglia nella sua specialità preferita. La gara, in programma giovedì 25 febbraio, inizierà alle ore 9 con la fase di qualificazione e proseguirà a partire dalle 11:30 con le finali. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto con cronaca a fine gara. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 11.31 – Partita la prima Heat femminile con Caterina Ganz e Greta Laurent 11.28 – Buongiorno da Obestdorf: tutto pronto per i quarti di finale ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lascritta dellaa tecnica classica maschile e femminile di, valevole per idi sci di. Inizia la rassegna iridata in Germania. L’Italia punta su Federico, che andrà a caccia di una medaglia nella sua specialità preferita. La gara, in programma giovedì 25 febbraio, inizierà alle ore 9 con la fase di qualificazione e proseguirà a partire dalle 11:30 con le finali. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto con cronaca a fine gara. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA11.31 – Partita la prima Heat femminile con Caterina Ganz e Greta Laurent 11.28 – Buongiorno da Obestdorf: tutto pronto per i quarti di finale ...

