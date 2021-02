Inter, ora più controlli per il gruppo squadra: continuano gli allenamenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inter in ansia dopo gli ultimi casi di Covid C’è ansia in casa Inter dopo la notizia della positività di 5 tra dirigenti e un membro dello staff. Al momento non risultano positività tra i giocatori, ma saranno intensificati i controlli con una frequenza maggiore di tamponi. La squadra potrà continuare ad allenarsi tranquillamente con attività di gruppo e con la palla. Ogni tesserato potrà decidere in autonomia se rimanere in isolamento ad Appiano Gentile o fare ritorno alla propria abitazione. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)in ansia dopo gli ultimi casi di Covid C’è ansia in casadopo la notizia della positività di 5 tra dirigenti e un membro dello staff. Al momento non risultano positività tra i giocatori, ma saranno intensificati icon una frequenza maggiore di tamponi. Lapotrà continuare ad allenarsi tranquillamente con attività die con la palla. Ogni tesserato potrà decidere in autonomia se rimanere in isolamento ad Appiano Gentile o fare ritorno alla propria abitazione. L'articolo proviene damagazine.

