(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con la pandemia il dibattito pubblico si è ulteriormente deteriorato: il luogo di confronto si è spostato online, dove prevalgono dinamiche spesso fuori dal nostro controllo. È importante trovare il modo giusto per essere in disaccordo. Leggi

Franco Cassano, sociologo italiano morto a Bari il 23 febbraio, consigliava di compiere il gesto simbolico dello scoprirsi il capo, "ritualizzata del togliersi l'elmo, dell'offrire all'altro ...... senza dimenticare che tra le ragioni che in passato hanno contribuito a rendere l'Italia competitiva bisogna includere la nostraumanistica", ha detto.JEZERO - Perseverance è arrivato su Marte, e come ogni turista che si rispetti ha innanzitutto avuto la premura di realizzare qualche foto del luogo che sta visitando, che in questo caso è un altro pi ...E' pioniera dell'economia circolare e ricicla il 97% dei rifiuti domestici: la città finlandese di Lahti è Capitale verde europea 2021.