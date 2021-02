Ibrahimovic: “Non ho mai perso la passione. Quando non tocco il pallone, sono triste” (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Quando sono tornato al Milan, la prima domanda che mi hanno fatto riguardava il fatto che tutti gli ex rossoneri che dopo qualche anno sono tornati in squadra non hanno mai raggiunto gli standard precedenti. Mi hanno chiesto quale sarebbe stata la differenza fra me e loro. La risposta è semplice, io non ho mai perso la passione per quello che faccio. E Quando scendo in campo, specialmente da dopo l'infortunio, ogni volta che tocco il pallone mi sento come un ragazzino che mangia le caramelle per la prima volta". Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi: sa di essere speciale e diverso dagli altri giocatori. Lo dimostra il talento e la capacità di esprimersi su alti livelli anche a un'età considerata avanzata per uno sportivo.caption ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) "tornato al Milan, la prima domanda che mi hanno fatto riguardava il fatto che tutti gli ex rossoneri che dopo qualche annotornati in squadra non hanno mai raggiunto gli standard precedenti. Mi hanno chiesto quale sarebbe stata la differenza fra me e loro. La risposta è semplice, io non ho mailaper quello che faccio. Escendo in campo, specialmente da dopo l'infortunio, ogni volta cheilmi sento come un ragazzino che mangia le caramelle per la prima volta". Zlatannon ha dubbi: sa di essere speciale e diverso dagli altri giocatori. Lo dimostra il talento e la capacità di esprimersi su alti livelli anche a un'età considerata avanzata per uno sportivo.caption ...

