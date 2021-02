GfVip: come fa Dayane a sapere quando inizierà Sanremo? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip, Dayane ha parlato di Sanremo specificandone la data di inizio: come faceva a esserne a conoscenza? Gf Vip, Dayane nomina la data iniziale di Sanremo: come l’ha saputo? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip,ha parlato dispecificandone la data di inizio:faceva a esserne a conoscenza? Gf Vip,nomina la data iniziale dil’ha saputo? su Notizie.it.

GrandeFratello : 'Non so come sarebbe stato qua dentro senza di lui' ?? Questi sono Giulia e Pierpaolo. #GFVIP - GrandeFratello : “Ho i colori del papà, ma sono diventata come la mia mamma” ?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - unadirezione11 : @m89012196 @MartyConLaY Inoltre con seguito, forse dovevo specificarlo, intendevo chi l'appoggio nel gfvip come per… - JudgeMarta : RT @Cla_TeamMaite: Dayane: eh amore come hai leccato quei giochini... ???????? #gfvip #exrosmello #mellos -