GameStop guadagna oltre il 60% nel premarket

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sembra essere tornata la febbre speculativa sul titolo di: le azioni della catena di negozi di videogiochi sono in rialzo diil 60% negli scambi pre-apertura di Wall Street. Ieri il titolo aveva terminato la seduta con un balzo del 103,9%, raddoppiando cioè il suo valore, e registrando il balzo più consistente dal 29 gennaio, giorno in cui la popolare app di trading Robinhood aveva imposto restrizioni ai movimenti sul titolo. L’ondata di acquisti susta spingendo al rialzo anche altri titoli che si erano già mossi nella stessa direzione durante la retail mania di gennaio. AMC sta salendo del 12%, BlackBerry del 5% e Koss dell’83%. A scatenare la corsa agli acquisti, che ieri si sono infatte concentrate nell’ultima ore di contrattazioni, sono state le dimissioni del direttore finanziario Jim Bell, ...

Ultime Notizie dalla rete : GameStop guadagna

L'ondata di acquisti susta spingendo al rialzo anche altri titoli che si erano già mossi nella stessa direzione durante la retail mania di gennaio. AMC sta salendo del 12%, BlackBerry del 5%...l'1,7% dopo che Jim Bell ha annunciato che lascera' l'incarico di Chief Financial Officer il 26 marzo; fonti di stampa affermano che la decisione non e' collegata alla recente ...Sembra essere tornata la febbre speculativa sul titolo di GameStop: le azioni della catena di negozi di videogiochi sono in rialzo di oltre il ...Il titolo oggetto della battaglia tra piccoli trader e fondi speculativi torna sotto i riflettori. Attesa per la riapertura delle contrattazioni ...