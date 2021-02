Franco Marini sarebbe stato un grande presidente della Repubblica (Di giovedì 25 febbraio 2021) Matteo Renzi dovrebbe vergognarsi di molte cose. Ma dal mio punto di vista è arrivato proprio a uno dei momenti più emblematici. Intervenendo in Aula per ricordare Franco Marini ha scaricato su altri la responsabilità della sua non elezione alla presidenza della Repubblica, nascondendo la determinante furia rottamatrice del 2013. Uno dei tanti capitoli dell’auto sabotaggio della propria parte politica che Renzi ha scritto, fino ad arrivare all’ultimo, contro il governo Conte due. Invece . Trascorso qualche giorno è giusto ricordarne ancora la figura e l’esempio. Per me è impossibile separare il piano personale da quello più strettamente politico. Marini per me è stato prima di tutto un amico e un maestro. Il suo primo esempio è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Matteo Renzi dovrebbe vergognarsi di molte cose. Ma dal mio punto di vista è arrivato proprio a uno dei momenti più emblematici. Intervenendo in Aula per ricordareha scaricato su altri la responsabilitàsua non elezione alla presidenza, nascondendo la determinante furia rottamatrice del 2013. Uno dei tanti capitoli dell’auto sabotaggiopropria parte politica che Renzi ha scritto, fino ad arrivare all’ultimo, contro il governo Conte due. Invece . Trascorso qualche giorno è giusto ricordarne ancora la figura e l’esempio. Per me è impossibile separare il piano personale da quello più strettamente politico.per me èprima di tutto un amico e un maestro. Il suo primo esempio è...

