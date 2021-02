Franco Gabrielli, chi è il superpoliziotto ora alla guida dell’Intelligence (Di giovedì 25 febbraio 2021) Franco Gabrielli ha ricevuto la delega ai servizi segreti dal Consiglio dei ministri del Governo Draghi. Non è nuovo al ruolo: il capo della Polizia era già stato direttore del Sisde, servizio per le informazione e la sicurezza democratica. Al nuovo capo dell’Intelligence non manca l’esperienza: dalla Digos alla protezione civile, dall’antiterrorismo alla Polizia di Stato, Franco Gabrielli saprà muoversi con destrezza nel campo. >> Governo Draghi, la lista completa dei sottosegretari e viceministri Il cv di Franco Gabrielli Nato a Viareggio nel 1960 e laureato in giurisprudenza a Pisa, nel maggio 1985 Franco Gabrielli entra nella Polizia di Stato. Poi l’inizio della carriera ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha ricevuto la delega ai servizi segreti dal Consiglio dei ministri del Governo Draghi. Non è nuovo al ruolo: il capo della Polizia era già stato direttore del Sisde, servizio per le informazione e la sicurezza democratica. Al nuovo caponon manca l’esperienza: dDigosprotezione civile, dall’antiterrorismoPolizia di Stato,saprà muoversi con destrezza nel campo. >> Governo Draghi, la lista completa dei sottosegretari e viceministri Il cv diNato a Viareggio nel 1960 e laureato in giurisprudenza a Pisa, nel maggio 1985entra nella Polizia di Stato. Poi l’inizio della carriera ...

