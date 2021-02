Ex Ilva: sindaco Taranto incontra sindacati, pronto a stop ultime 2 rate Tari 2020 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci e le organizzazioni sindacali si sono incontrati per discutere della possibilità di sospendere temporaneamente il versamento della Tari per i lavoratori dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria. Il sindaco di Taranto, supportato dalla parte tecnica per il tramite di Imperio, riferiscono i sindacati, "ha dichiarato la disponibilità a sospendere le ultime due rate della Tari anno 2020 per i lavoratori del bacino Ilva in As residenti nel comune di Taranto". Inoltre, alla richiesta di Fim - Fiom - Uilm - Usb, di estendere tale provvedimento per la Tari 2021, anche ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Ildi, Rinaldo Melucci e le organizzazioni sindacali si sonoti per discutere della possibilità di sospendere temporaneamente il versamento dellaper i lavoratori dell'in Amministrazione Straordinaria. Ildi, supportato dalla parte tecnica per il tramite di Imperio, riferiscono i, "ha dichiarato la disponibilità a sospendere leduedellaannoper i lavoratori del bacinoin As residenti nel comune di". Inoltre, alla richiesta di Fim - Fiom - Uilm - Usb, di estendere tale provvedimento per la2021, anche ai ...

