Divieto di entrata e uscita dalla Cavarzerani fino al 6 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di tre casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma Cavarzerani e di un mediatore culturale, al fine di contrastare la diffusione del contagio è stata emessa in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che prevede il Divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, per chiunque non sia debitamente giustificato, da oggi 25 febbraio al 6 marzo 2021 Leggi su udine20 (Di giovedì 25 febbraio 2021) A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di tre casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Casermae di un mediatore culturale, al fine di contrastare la diffusione del contagio è stata emessa in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che prevede ildi ingresso e distruttura, per chiunque non sia debitamente giustificato, da oggi 25 febbraio al 62021

SimoRiot : 'Come posso fare per conoscerti ?' - La regola generale stabilisce un divieto di spostamento in entrata e in uscita… - CinziaP111 : RT @LAVonlus: #FALLISMETTERE Giorni decisivi per gli animali usati per i test su alcol, fumo e droghe. Alla #Camera vogliono infatti appro… - chalcio : Super League, l'«invasione» di campo ha fatto sorridere tutti, meno che la SFL: ora, #Chilla rischia un divieto di… - Sarastellina3 : RT @LAVonlus: #FALLISMETTERE Giorni decisivi per gli animali usati per i test su alcol, fumo e droghe. Alla #Camera vogliono infatti appro… - Emilystellaemi2 : RT @LAVonlus: #FALLISMETTERE Giorni decisivi per gli animali usati per i test su alcol, fumo e droghe. Alla #Camera vogliono infatti appro… -