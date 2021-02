Discesa libera in Val di Fassa, Brignone: "Voglio riscattare il Mondiale" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Val di Fassa, 25 febbraio 2021 " Chiusi i Mondiali di Cortina , è tempo di Coppa del Mondo. Protagonista ancora l'Italia con la tappa femminile in Val di Fassa sulla pista 'Volata' dove si terranno ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Val di, 25 febbraio 2021 " Chiusi i Mondiali di Cortina , è tempo di Coppa del Mondo. Protagonista ancora l'Italia con la tappa femminile in Val disulla pista 'Volata' dove si terranno ...

sportface2016 : #Sci La start list completa della discesa libera femminile di domani in Val di Fassa - IlFriuli : A Sella Nevea è il giorno di Erik Arvidsson. Nella seconda discesa libera di Coppa Europa vince d’autorità l’americ… - il_piccolo : Sci, Coppa Europa: ad Arvidsson la seconda discesa libera - PatriziaZoffoli : Sondaggi, grosse sorprese a destra e a sinistra. LEGGI GRULLINPIDIOTI IN DISCESA LIBERA..... CDX SEMPRE AL TOP?????? - NinoSiciliano4 : RT @gioatriz: È durato meno del previsto l'effetto Uomo della Provvidenza per Draghi in caduta libera nel gradimento degli italiani e, quel… -