Darmian o Young al posto di Hakimi. Per il resto l'Inter non si tocca (Di giovedì 25 febbraio 2021) Terminati i due giorni di riposo concessi da Conte dopo il derby, ieri pomeriggio l'Inter è tornata a lavorare ad Appiano in vista della sfida di domenica pomeriggio (ore 15), al Meazza contro il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Terminati i due giorni di riposo concessi da Conte dopo il derby, ieri pomeriggio l'è tornata a lavorare ad Appiano in vista della sfida di domenica pomeriggio (ore 15), al Meazza contro il ...

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 V… - gabripuggioni28 : @InterCM16 @Gazzetta_it Young (35), Kolarov ( 35), Darmian ( 31), poi non vi lamentate... #DiMarco non sarà un feno… - gabripuggioni28 : @Filoribs @Gazzetta_it Se poi ti ritrovi con Young (35), Kolarov (35), Darmian ( 31), non ti lamentare.. #DiMarco n… - sportli26181512 : Darmian o Young al posto di Hakimi. Per il resto l'Inter non si tocca: Darmian o Young al posto di Hakimi. Per il r… - Gazzetta_it : #InterGenoa #Darmian o #Young al posto di #Hakimi. Per il resto l'@Inter non si tocca -