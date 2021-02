Cristiano Ronaldo via dall’Italia? Calderon esce allo scoperto (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’avvocato ed ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon rimpiange Cristiano Ronaldo e vorrebbe rivederlo con la maglia dei blancos. L’attaccante portoghese, 36 anni compiuti da poco continua a segnare a raffica. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 2022 ma non è da escludere una sua cessione anticipata. Calderon rivuole Cristiano Ronaldo al Real Madrid L’ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha rilasciato un’intervista esclusiva a Serie A News. L’avvocato di Palencia, città della Comunità di Castiglia nel nord della Spagna, è stato presidente del Real Madrid per due anni e mezzo, dal 2006 al 2009. Calderon ha dichiarato che vendere Cristiano Ronaldo fu un errore perchè sicuro che avrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’avvocato ed ex presidente del Real Madrid Ramonrimpiangee vorrebbe rivederlo con la maglia dei blancos. L’attaccante portoghese, 36 anni compiuti da poco continua a segnare a raffica. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 2022 ma non è da escludere una sua cessione anticipata.rivuoleal Real Madrid L’ex presidente del Real Madrid Ramonha rilasciato un’intervista esclusiva a Serie A News. L’avvocato di Palencia, città della Comunità di Castiglia nel nord della Spagna, è stato presidente del Real Madrid per due anni e mezzo, dal 2006 al 2009.ha dichiarato che venderefu un errore perchè sicuro che avrebbe ...

Corriere : Cristiano Ronaldo in ansia, Pepe il gatto suo e di Georgina investito. Adesso sta meglio - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Bentancur ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Kulu… - UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di @WMckennie ??La #Juventus stende 3-0 il #Crotone e risale al 3° pos… - Sparisci_capra : @EdoardoMecca1 se solo Cristiano o Ronaldo si adattasse a fare la prima punta potremmo benissimo giocare col triden… - ronaldosn_ : RT @TimelineCR7: ?? Pirlo could REST Cristiano Ronaldo against Spezia. [Gazzetta] -