Covid, varianti in acque di scarico: è la prima volta in Italia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È stata condotta in Italia una delle prime ricerche al mondo sulla presenza di varianti del Covid-19 nelle acque di scarico. Ad annunciare i risultati è l’Istituto superiore di sanità (Iss), come riporta Adnkronos: “Le varianti inglese e brasiliana del coronavirus Sars-CoV-2 sono state individuate per la prima volta nelle acque di scarico Italiane“. Oltre ad esse, è stata riscontrata anche la variante spagnola. Il lavoro è frutto del gruppo coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria dell’Iss, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È stata condotta inuna delle prime ricerche al mondo sulla presenza didel-19 nelledi. Ad annunciare i risultati è l’Istituto superiore di sanità (Iss), come riporta Adnkronos: “Leinglese e brasiliana del coronavirus Sars-CoV-2 sono state individuate per lanelledine“. Oltre ad esse, è stata riscontrata anche la variante spagnola. Il lavoro è frutto del gruppo coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria dell’Iss, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della ...

petergomezblog : Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per la terapia intensiva. L’Alto Adige prolunga il lockdown: la mappa de… - petergomezblog : Covid, Gimbe: “Aumentano i casi a causa delle varianti, allerta in 41 province. Restrizioni mirate e rapide per evi… - GigiPadovani : Covid, Gimbe: «Vaccinato meno del 3% degli over 80. Aumentano i contagi (+10%) per le varianti»… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - GiaPettinelli : Covid: Iss, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico - Sanità - -