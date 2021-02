Covid: Gentiloni, 'ricostruire fiducia è nostra sfida, incertezza non ancora alle nostre spalle' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "ricostruire la fiducia è una sfida di questi tempi perché siamo nel tempo dell'incertezza e l'incertezza forse è il nemico principale della fiducia. E questa incertezza non è ancora compiutamente alle nostre spalle". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni nel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 20202021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab. "Nell'ora più buia in cui la minaccia di questa terribile pandemia era completamente sconosciuta noi abbiamo vissuto una reazione di consistente coesione a livello nazionale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "laè unadi questi tempi perché siamo nel tempo dell'e l'forse è il nemico principale della. E questanon ècompiutamentesp". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolonel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 20202021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab. "Nell'ora più buia in cui la minaccia di questa terribile pandemia era completamente sconosciuta noi abbiamo vissuto una reazione di consistente coesione a livello nazionale e ...

TV7Benevento : Covid: Gentiloni, 'ricostruire fiducia è nostra sfida, incertezza non ancora alle nostre spalle'... - GiovanniCalcara : Crollano come mosche i più intoccabili e #Gentiloni dice che le nostre imprese devono cavarsela da solo senza aiuti… - salvatoredicesa : @byoblu @SoniaLaVera Il vero obiettivo di questo governo (e di quello precedente), chiudere la piccola impresa, a f… - ugoarrigo : @lubenasich @AndreaGiuricin I 3 mld. per fortuna sono ancora interi e possono essere usati al meglio. Riguardo ai p… - mrmnft : Eravamo tra i Primi nel Mondo per Economia e Produzione , ora da oltre 10 anni e con l'ultimo 'exploit' #Covid siam… -