Cosa c’è dietro la svolta moderata di Luigi Di Maio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non c’erano dubbi sul fatto che il ciclone Draghi avrebbe cambiato lo scenario politico italiano. Nessuno, però, pensava che avrebbe dato questa accelerazione. La nascita del governo delle larghissime intese ha scosso tutta la geografia dei partiti italiani. Shaken not stirred, direbbe James Bond. Ha agitato più che mescolato gli ingredienti politici. Nessuno, eccetto Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, sembra essere uscito indenne. Il Pd è già in fase pre-congressuale, non una grande novità, original since 2007. L’area lib-dem sta provando a riorganizzarsi oltre l’esangue consenso del 2/3%. Forza Italia è spaccata in due, tra chi vuole finire nelle braccia della Lega e di chi rivendica ancora autonomie e leadership nel centrodestra. Lo stesso Matteo Salvini che è il vincitore tattico e momentaneo della precedente crisi di governo, è costretto a continui caroselli di lotta e di ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non c’erano dubbi sul fatto che il ciclone Draghi avrebbe cambiato lo scenario politico italiano. Nessuno, però, pensava che avrebbe dato questa accelerazione. La nascita del governo delle larghissime intese ha scosso tutta la geografia dei partiti italiani. Shaken not stirred, direbbe James Bond. Ha agitato più che mescolato gli ingredienti politici. Nessuno, eccetto Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, sembra essere uscito indenne. Il Pd è già in fase pre-congressuale, non una grande novità, original since 2007. L’area lib-dem sta provando a riorganizzarsi oltre l’esangue consenso del 2/3%. Forza Italia è spaccata in due, tra chi vuole finire nelle braccia della Lega e di chi rivendica ancora autonomie e leadership nel centrodestra. Lo stesso Matteo Salvini che è il vincitore tattico e momentaneo della precedente crisi di governo, è costretto a continui caroselli di lotta e di ...

