“Come lo ha scoperto” L’incredibile errore del GF Vip dietro al caso Dayane Mello | è successo davvero

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) È scoppiato il caos fuori dalla casa del Grande Fratello Vip quando, in una chiacchierata con gli altri inquilini,ha svelato la data di apertura del prossimo Festival di Sanremo. “Il 2 marzo inizia Sanremo.lo so? Ehh lo so”, ha detto la modella brasiliana nel corso di una chiacchierata con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Immediata la reazione del pubblico del reality che si è riversato su Twitter a domandarsiè possibile che la modella brasiliana sia venuta a conoscenza della data di partenza del Festival visto che la dimora di Cinecittà dovrebbe essere un bunker dove non entra alcuna notizia proveniente dall’esterno.ha voluto fare un po’ la misteriosa, ma ora si è...