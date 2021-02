Calcio – Salernitana a Reggio Emilia per scalare la classifica di Serie B (Di giovedì 25 febbraio 2021) Toccherà proprio alla Salernitana inaugurare il venticinquesimo turno del campionato di Serie B: la squadra guidata da Mister Castori scenderà infatti in campo nel primo anticipo di venerdì 26 febbraio. Si gioca alle ore 19:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro un avversario decisamente ostico e pericoloso. Parliamo della Reggiana, reduce da una larga vittoria su un campo difficile come quello del Tombolato di Cittadella: addirittura 0-3 il risultato finale contro una delle squadre in lotta per la promozione in A. Con questo successo, gli Emiliani si sono affrancati dalla parte più pericolosa della classifica, anche se non c’è tempo per rilassarsi: un punto in più rispetto alla zona play-out non può certo considerarsi un vantaggio rassicurante. Quello che tranquillizza di più ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Toccherà proprio allainaugurare il venticinquesimo turno del campionato diB: la squadra guidata da Mister Castori scenderà infatti in campo nel primo anticipo di venerdì 26 febbraio. Si gioca alle ore 19:00 al Mapei Stadium di, contro un avversario decisamente ostico e pericoloso. Parliamo della Reggiana, reduce da una larga vittoria su un campo difficile come quello del Tombolato di Cittadella: addirittura 0-3 il risultato finale contro una delle squadre in lotta per la promozione in A. Con questo successo, glini si sono affrancati dalla parte più pericolosa della, anche se non c’è tempo per rilassarsi: un punto in più rispetto alla zona play-out non può certo considerarsi un vantaggio rassicurante. Quello che tranquillizza di più ...

Gazzetta_it : #Dziczek sviene durante #AscoliSalernitana: ambulanza subito in campo - PicenoTime : Ascoli Calcio, tifosi Salernitana omaggiano Parigini con una targa per soccorsi a Dziczek - psb_original : Qui Salernitana - Lavoro specifico per due elementi #SerieB - Romanito_21 : Qualcuno, pur di non assegnarlo alla Juve , l'avrebbe dato anche alla Salernitana. Lo stesso qualcuno che vedendo q… - SalernoSport24 : Salernitana, l’ex Carruezzo: “Agostino, una maestro di calcio e di vita” -