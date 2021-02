Atalanta, seduta differenziata per Hateboer e Zapata (Di giovedì 25 febbraio 2021) BERGAMO - Mattinata di allenamento per l' Atalanta , dopo la gara con il Real Madrid. Stamattina i nerazzurri hanno iniziato a preparare la gara della 24ª giornata della Serie A TIM 2020 - 2021 in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021) BERGAMO - Mattinata di allenamento per l', dopo la gara con il Real Madrid. Stamattina i nerazzurri hanno iniziato a preparare la gara della 24ª giornata della Serie A TIM 2020 - 2021 in ...

sportli26181512 : Atalanta, seduta differenziata per Hateboer e Zapata: Seduta mattutina per i nerazzurri in vista della gara con la… - TheYorrick : @milannight Dalla giustificata sconfitta con la juve (assenze, cmq giocato alla pari) la sqaudra sembra essersi sed… - tuttoatalanta : Real, Ramos e altri 7 assenti nella seduta odierna. Difficile il recupero per l’Atalanta -