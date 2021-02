Anthem Next cancellato | ci sono gli estremi per un rimborso di massa?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Come vi abbiamo riportato ieri, BioWare ha purtroppo deciso di stoppare i lavori sull'evoluzione di, che avrebbe dovuto (nelle intenzioni) rinnovare il gioco per la gioia della base utenti già conseguita e alla ricerca di nuove, larghe, fasce di utenza. La notizia della cessazione delle operazioni è stata un duro colpo per i giocatori, ormai affezionati a un titolo largamente imperfetto ma a cui era stato promesso un profondo lifting. Un rapporto di fiducia, insomma, che in molti hanno sentito venir meno, nonostante tutto, da un giorno all'altro, con l'unica soluzione possibile del farsene una ragione, dato che non si avranno ulteriori update per il gioco. Quest'ondata di delusione, tangibile sui social del gioco e di BioWare, si è trasformata, per alcuni, in una richiesta di, in realtà piuttosto improbabile, ...