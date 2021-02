“Addio prof” Manuela muore a 49 anni | il dolore straziante dei suoi alunni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Era un’insegnante fantastica. Siamo tutti molto tristi e abbattuti. Laessoressa Andreoli organizzava incontri con esperti per far capire l’importanza della conoscenza delle lingue straniere nel mondo del lavoro e durante il lockdown ha fatto lezione contemporaneamente alla sua classe e a una a New York”. Poche parole, quelle di Stefano Rotondi preside della scuola media Briosco che raccontano chi eraAndreoli.Andreoli, 49, si è ammalata di Covid qualche settimana fa. I sintomi erano molto pesanti. Così pesanti da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Reparto dal quale non è più uscita viva, nonostante i grossi sforzi del personale sanitario di guarirla. “La nostra scuola almeno fino a Natale è stata graziata dal Covid, abbiamo avuto pochissimi casi – dice Rotondi al Gazzettino ...