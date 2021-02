(Di giovedì 25 febbraio 2021)ha recentemente rinnovato lastretta conper tutto il, società che ha gestito l’ingresso dell’Alfa Romeo Racing ORLEN nella Formula 1, hanno fatto sapere di voler rinnovare la loro reciproca collaborazione anche per la stagione. Grazie alla proficua, avviata nel 2020, la tecnologia all’avanguardia dicontinuerà a supportare il team. Sarà inoltre attivata una campagna marketing con il famoso pilota dell’Alfa Romeo Racing ORLEN, Kimi Raikkonen., una delle principali società ICT al mondo, fornirà al teamdispositivi ad alte prestazioni. Per esempio verranno messi a ...

tuttoteKit : #Acer: rinnovata la partnership con Sauber Motorsport per il 2021 #SauberMotorsport #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Acer rinnovata

Corriere dello Sport.it

... tra associazioni e federazioni: dalle longeve e istituzionali comee FederTrek alle giovani ... Infine, nellavoglia di escursioni, la Regione Lazio lancia online per gli studenti «A ...Interessante per la Dad e lo smartworking ilin sconto a 799 euro: 15.6 pollici, Intel Core i7 ... Per i clienti del punto vendita Calabrese Srl di Isernia, infine, c'è anche lae ...Acer ha rinnovato la partnership stretta con Sauber Motorsport per tutto il 2021, per la fornitura di hardware ad alta tecnologia.La partnership tecnica tra Acer e Sauber Motorsport prosegue anche 2021. La multinazionale taiwanese continuerà a fornire hardware e software al team elvetico ...