Tutta scena – Il teatro in camera, Roberta Caronia porta su TvLoft lo spettacolo 'Ifigenia in Cardiff' di Gary Owen (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo Gabriele Lavia, Vinicio Marchioni ed Euridice Axen, continua 'Tutta scena – Il teatro in camera', la serie di spettacoli realizzata in esclusiva su TvLoft con 'Ifigenia in Cardiff', lo spettacolo di Gary Owen con Roberta Caronia. Vincitrice del Premio Virginia Reiter nel 2017 e del Premio Duse nel 2018, in questo monologo Roberta Caronia è Effie, una donna dipendente dall'alcol che vive in una zona periferica di Cardiff, nel Galles. Effie non ha alcun progetto per il futuro, almeno fino a quando si innamora di un soldato reduce dalla guerra in Afghanistan. Come Ifigenia di Euripide riuscirà a salvarsi dal sacrificio?

