Trovato morto in casa Antonio Catricalà L’ex sottosegretario e Garante dell’Antitrust si è sparato un colpo di pistola

L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato Trovato morto questa mattina, nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Catricalà, secondo quanto a riferito la Questura della Capitale, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Catricalà, 69 anni, ex magistratro, attualmente era presidente di Adr Aeroporti di Roma.

