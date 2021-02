Tennis: Atp Montpellier, Sonego ai quarti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Montpellier, 24 feb. -(Adnkronos) – Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Montpellier (veloce indoor, montepremi 262.170 euro). L’azzurro, numero 36 del mondo e settima testa di serie, sconfigge lo statunitense Sebastian Korda, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 15 minuti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021), 24 feb. -(Adnkronos) – Lorenzosi qualifica per idi finale del torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 262.170 euro). L’azzurro, numero 36 del mondo e settima testa di serie, sconfigge lo statunitense Sebastian Korda, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 15 minuti. L'articolo CalcioWeb.

