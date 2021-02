Svelato il Giro d’Italia 2021: si parte da Torino, si arriva a Milano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le tappe del Giro d’Italia 2021. partenza con una cronometro da Torino, arrivo a Milano. Una corsa che sarà decisa nell’ultima tappa. ROMA – Sono state svelate le tappe del Giro d’Italia 2021. Il via dell’edizione 104 (che si spera post pandemia) è fissata per l’8 maggio da Torino con ultima tappa prevista a Milano il 30 maggio. La particolarità di questa Corsa Rosa è sicuramente rappresentata dal fatto che ad aprire e a chiudere la manifestazione sarà una cronometro. Nelle prossime settimane inizieranno i contatti con il Comitato tecnico-scientifico per capire come comportarsi con il pubblico e con gli eventi che accompagnano solitamente il Giro. Il percorso del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le tappe delnza con una cronometro da, arrivo a. Una corsa che sarà decisa nell’ultima tappa. ROMA – Sono state svelate le tappe del. Il via dell’edizione 104 (che si spera post pandemia) è fissata per l’8 maggio dacon ultima tappa prevista ail 30 maggio. La particolarità di questa Corsa Rosa è sicuramente rappresentata dal fatto che ad aprire e a chiudere la manifestazione sarà una cronometro. Nelle prossime settimane inizieranno i contatti con il Comitato tecnico-scientifico per capire come comportarsi con il pubblico e con gli eventi che accompagnano solitamente il. Il percorso del ...

