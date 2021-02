Sottosegretari, M5s ha consegnato la lista con i propri candidati a Garofoli. Si attende il Pd (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dalla lunga partita in corso sui Sottosegretari arriva un primo segnale di accelerazione: il Movimento 5 stelle, come anticipato da Lapresse e confermato a ilfattoquotidiano.it, ha consegnato la propria lista di nomi al Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. A mancare sarebbero ancora i nomi proposti invece dal Partito democratico. Il Pd ha convocato per domani giovedì 25 febbraio (ore 14.30) la direzione nazionale con all’ordine del giorno “l’affermazione di un partito di donne e di uomini al centro di una nuova fase politica”: in quella sede verranno affrontate le polemiche sulla totale assenza di ministre dem nel governo Draghi e, secondo alcuni, solo dopo quel confronto si potrebbe sbloccare definitivamente il nodo Sottosegretari. Intanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dalla lunga partita in corso suiarriva un primo segnale di accelerazione: il Movimento 5 stelle, come anticipato da Lapresse e confermato a ilfattoquotidiano.it, haladi nomi alo alla presidenza del Consiglio Roberto. A mancare sarebbero ancora i nomi proposti invece dal Partito democratico. Il Pd ha convocato per domani giovedì 25 febbraio (ore 14.30) la direzione nazionale con all’ordine del giorno “l’affermazione di un partito di donne e di uomini al centro di una nuova fase politica”: in quella sede verranno affrontate le polemiche sulla totale assenza di ministre dem nel governo Draghi e, secondo alcuni, solo dopo quel confronto si potrebbe sbloccare definitivamente il nodo. Intanto ...

