Siciliani per sempre, collana antologica a cura di Giusy Sciacca e con la prefazione di Mario Venuti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dal 25 febbraio in libreria e negli store digitali “Siciliani per sempre”, la collana antologica di Edizioni della Sera a cura di Giusy Sciacca e con la prefazione di Mario Venuti. Una raccolta di ventiquattro racconti di autrici e autori nati in Sicilia o che hanno scelto di viverci sposandone lo spirito e l’identità. «Siciliani per sempre è una sfida, prima passionale poi editoriale, in una terra che brilla per storia, emozioni, tradizioni e colori. Dopo la fortunata esperienza con il precedente volume su Catania, curato da Daniele Di Frangia con la prefazione di Leo Gullotta, abbiamo voluto allargare lo sguardo all’intera Isola, a tutto il popolo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dal 25 febbraio in libreria e negli store digitali “per”, ladi Edizioni della Sera adie con ladi. Una raccolta di ventiquattro racconti di autrici e autori nati in Sicilia o che hanno scelto di viverci sposandone lo spirito e l’identità. «perè una sfida, prima passionale poi editoriale, in una terra che brilla per storia, emozioni, tradizioni e colori. Dopo la fortunata esperienza con il precedente volume su Catania,to da Daniele Di Frangia con ladi Leo Gullotta, abbiamo voluto allargare lo sguardo all’intera Isola, a tutto il popolo ...

matteosalvinimi : #Catania, domani di nuovo in tribunale per rispondere dell'accusa di sequestro di persona. Ma qui anche con il gove… - FrancescoLollo1 : Preoccupati per gli amici siciliani. #etna - ScardilliP : Siciliani per sempre, collana antologica a cura di Giusy Sciacca e con la prefazione di Mario Venuti… - ScardilliP : Siciliani per sempre – Viaggio emozionale nel cuore della Sicilia - ScardilliP : 'Siciliani per sempre' a cura di Giusy Sciacca. Prefazione di Mario Venuti -