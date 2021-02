Serie C-Girone C | Paganese-Catania 0-0 | i rossazzurri falliscono l’aggancio al quarto posto

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pari a reti bianche al "Marcello Torre" di Pagani.Finisce senza reti il recupero dalla ventesima giornata delC diC fra. Una gara senza grandi emozioni che termina con il risultato più giusto per quanto si è visto in campo. I padroni di casa si portano così a quota 25 punti agganciando la Vibonese, mentre gli etnei restano quinti con 39 punti, mancando l'aggancio al Catanzaro.LA CLASSIFICA AGGIORNATATernana 62Avellino 50 Bari 46Catanzaro 4139Foggia 36Teramo 35Palermo 33Juve Stabia 34Casertana 33Virtus Francavilla 30Viterbese 29Turris 28Monopoli 27Vibonese 2323Potenza 21Bisceglie 20Cavese 16

Uscito il calendario dellaB di pallacanestro femminile, che vede impegnata la MyCicero Senigallia. Si parte il 6 marzo, ... NelD ci sono soltanto quattro squadre e sono dunque appena 6 le ...Trasmesso in diretta su Twitch della LegaA, il sorteggio per la eSerie A TIM - eFootball PES 2021 ha definito il destino di Sampdoria eSports. I blucerchiati sono stati inseriti nelB, insieme ad Atalanta, Crotone e Torino. Per ...Girone H di serie D sempre incerto in testa e in coda anche dopo il turno infrasettimanale che ha visto vincere Casarano (4-0 al Portici), Nardò (1-0 a Picerno) e Fasano (4-0 a Sorrento) ...55 Serie D Girone G Nocerina e Savoia impattano sullo 0 a 0 24 Febbraio 2021 alle 18:37 Serie D Serie D, pareggia solo il Rotonda Sconfitte per Picerno e Francavilla 24 Febbraio 2021 alle 18:35 ...