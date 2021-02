Rischia di sparire il profumo di Dio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Tra vent'anni si sarà ridotto della metà, tra trenta sarà la metà della metà. Poi sempre meno, poi più niente, e allora in questo mondo violento e mercenario deldi Dio non ci sarà più nemmeno traccia. Svanito nel nulla, sparito dalla faccia di una Terra che, se non ci sbrighiamo a trovare il rimedio, sarà secca e arida perché da essa non si leverà verso il Cielo la sua fragranza più nobile e sacra. E allora sarà non Eden, ma bolgia di esalazioni, officina di Messer Satanasso, fabbrica di orchi tolkeniani al servizio del traditore Saruman e della sua testa fatta di metallo e di ingranaggi. Potenza del, miracolo dell'incenso: trasforma l'ignobile nel sublime, l'umano nel trascendente, il troppo umano nel divino. Speriamo sopravviva, ma non è mica scontato. Lo si legge in una rivista specializzata, “Nature Sustainability”: di ...

Guerre e traffici loschi mettono a repentaglio la produzione dell'incenso, che tra qualche decennio potrebbe non esistere più in nessun angolo della Terra. Sarebbe la fine di un cammino iniziato cinqu ...