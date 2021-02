Red Sparrow: il thriller con Jennifer Lawrence stasera su Italia 1 in prima visione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jennifer Lawrence arriva stasera su Italia 1, alle 21:21, con Red Sparrow, il film di spionaggio diretto da Francis Lawrence, in onda per la prima volta in chiaro. Jennifer Lawrence è una spia russa in Red Sparrow, il film, in onda stasera su Italia 1 alle 21:21 per la prima volta in chiaro, diretto nel 2018 dal regista Francis Lawrence, di nuovo al lavoro insieme all'attrice (che non è sua parente) dopo la saga di Hunger Games. Un'agente dei servizi segreti, Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) lotta per sopravvivere nel crudele sistema della Russia contemporanea. Dominika viene costretta contro la propria volontà a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)arrivasu1, alle 21:21, con Red, il film di spionaggio diretto da Francis, in onda per lavolta in chiaro.è una spia russa in Red, il film, in ondasu1 alle 21:21 per lavolta in chiaro, diretto nel 2018 dal regista Francis, di nuovo al lavoro insieme all'attrice (che non è sua parente) dopo la saga di Hunger Games. Un'agente dei servizi segreti, Dominika Egorova () lotta per sopravvivere nel crudele sistema della Russia contemporanea. Dominika viene costretta contro la propria volontà a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Red Sparrow: il thriller con Jennifer Lawrence stasera su Italia 1 in prima visione… - reietta : Su Italia uno danno red sparrow con la magnifica Jennifer Lawrence - mad_header : stasera Red Sparrow in tv HO DETTO TUTTO - lo_shamsi : Stasera danno Red Sparrow, nulla di eccezionale ma mi è rimasto in testa. Chissà perché. - SanremoAncheNoi : RT @pietro_world: Alle 21.20 in prima visione su #Italia1 c'è uno spy movie seppur lungo, non a livello di altri recenti (uno soprattutto)… -