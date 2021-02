Recovery Plan, Conftrasporto: servono più incentivi per la transizione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il viaggio verso la transizione verde non può prescindere dai trasporti. In questa scelta, che riteniamo necessaria, le imprese del settore vanno però sostenute e incentivate con maggiori misure aggiuntive”. Lo ha ribadito Conftrasporto-Confcommercio, in occasione delle audizioni al Senato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La confederazione delle associazioni del trasporto ha espresso il suo rammarico per la cancellazione degli incentivi per il rinnovo sostenibile delle flotte delle navi e del parco dei veicoli su gomma per il trasporto merci, previsti nelle precedenti bozze, sottolineando come rinnovare la flotta o i veicoli costituisce il principale investimento produttivo delle imprese. “Sarebbe opportuno supportare con più determinazione gli investimenti privati delle imprese, strutturalmente ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il viaggio verso laverde non può prescindere dai trasporti. In questa scelta, che riteniamo necessaria, le imprese del settore vanno però sostenute e incentivate con maggiori misure aggiuntive”. Lo ha ribadito-Confcommercio, in occasione delle audizioni al Senato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La confederazione delle associazioni del trasporto ha espresso il suo rammarico per la cancellazione degliper il rinnovo sostenibile delle flotte delle navi e del parco dei veicoli su gomma per il trasporto merci, previsti nelle precedenti bozze, sottolineando come rinnovare la flotta o i veicoli costituisce il principale investimento produttivo delle imprese. “Sarebbe opportuno supportare con più determinazione gli investimenti privati delle imprese, strutturalmente ...

