Recensione Ginny & Georgia, una versione diversa della stessa storia

Recensione Ginny & Georgia, la nuova serie Netflix, disponibile dal 24 febbraio 2021, è il titolo perfetto da proporre dopo la visione di un altro young adult. Da mercoledì 24 febbraio 2021 su Netflix arriva Ginny & Georgia, una nuova serie che esplorerà il rapporto madre-figlia in una piccola città del Massachusetts. La serie, composta da 10 episodi non ha nascosto affatto la sua somiglianza con Gilmore Girls, e sicuramente ha tutte le qualità per entrare nella Top Ten dei titoli più popolari della piattaforma. Ginny & Georgia è creata e scritta da Sarah Lampert, con Debra J. Fisher (Criminal Minds) nel ruolo di produttrice e showrunner. I primi due episodi sono stati diretti da Anya ...

