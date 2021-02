Olbia-Pro Sesto, sardi costretti a vincere: le ultime sulle formazioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Olbia-Pro Sesto in campo oggi dalle 12.30 al “Nespoli” per il recupero della 23a giornata del campionato di Serie C girone A. I sardi hanno l’urgenza di vincere per provare ad uscire dalla zona playout e gli ospiti vogliono consolidare la propria posizione nella parte “tranquilla” della graduatoria del raggruppamento. Il momento dell’Olbia La squadra di Canzi, che in classifica occupa la 17a posizione (4 vittorie, 12 pareggi, 9 sconfitte), domenica scorsa, sul campo della Pro Vercelli, ha agguantato un prezioso pareggio, al termine di una gara senza reti. La vittoria, tuttavia, manca alla formazione sarda da ben 6 turni, nel frattempo trascorsi con 4 sconfitte (Pontedera, Alessandria, Pro Patria, Piacenza), e 2 pareggi (Livorno, Pro Vercelli). Tornare al successo pieno oggi, è dunque una priorità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)-Proin campo oggi dalle 12.30 al “Nespoli” per il recupero della 23a giornata del campionato di Serie C girone A. Ihanno l’urgenza diper provare ad uscire dalla zona playout e gli ospiti vogliono consolidare la propria posizione nella parte “tranquilla” della graduatoria del raggruppamento. Il momento dell’La squadra di Canzi, che in classifica occupa la 17a posizione (4 vittorie, 12 pareggi, 9 sconfitte), domenica scorsa, sul campo della Pro Vercelli, ha agguantato un prezioso pareggio, al termine di una gara senza reti. La vittoria, tuttavia, manca alla formazione sarda da ben 6 turni, nel frattempo trascorsi con 4 sconfitte (Pontedera, Alessandria, Pro Patria, Piacenza), e 2 pareggi (Livorno, Pro Vercelli). Tornare al successo pieno oggi, è dunque una priorità ...

