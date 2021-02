Nuovo Dpcm Draghi | quando entra in vigore | cosa cambia per palestre | piscine | spostamenti Le novità e le zone arancione scuro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il neo Governouna decisione l’ha già presa: è stato infatti prorogato al 27 marzo il divieto di spostamento tra Regioni e Province Autonome, se non come sempre per motivi dettati da esigenze di lavoro, salute o necessità. Ma c’è anche unanel Decreto Legge: nellerosse non ci si può spostare verso abitazioni private diverse dalla propria (come invece accade nelle fasce gialle e in quelle arancioni). A preoccupare gli esperti (e non solo) la circolazione del virus e delle sue varianti ed è per questo che, molto probabilmente, si è pensato bene di seguire la linea della prudenza. Masuccederà dopo il 5 marzo, data che sancisce la fine dell’ultimoto inil 16 gennaio scorso?deciderà di fare il ...