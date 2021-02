Nuove scoperte sulla “Pompei d’Oriente” Shahr-i Sokhta

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rinasce lad'Oriente,-i, nell'Iran orientale, tra il deserto del Lut e le alture del Baluchistan. Una città che seimila anni fa rappresentava il punto d'incontro di diverse civiltà asiatiche e inserita nella lista dei siti patrimonio mondiale dell'Unesco. Tutto qui è rimasto intatto e la vasta area archeologica di circa 200 ettari è oggi il simbolo della cooperazione tra Italia ed Iran. Il progetto archeologico che ha riportato alla luce la città, infatti, è nato nel 1997 in Iran; poi è diventato internazionale con la collaborazione tra l'Iranian Center for Archaeological Research e l'Università del Salento con il Dipartimento di Beni culturali.A guidare il team internazionale di circa 30 persone, l'iraniano Mansur Sajjadi e per l'Italia Enrico Ascalone. "La missione ha permesso di rivalutare le sequenze ...