Nardella con Bonaccini | “Organizzarsi bene per aprire i ristoranti la sera”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) FIRENZE – “Condivido la posizione di Bonaccini che invita il governo, laddove possibile, a riaprire i ristoranti la sera“. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a ‘Controradio’, dove evidenzia: “Se si affronta il virus con ideologia non risolviamo niente, finiamo per mettere in ginocchio la nostra economia e comunità”. Per il primo cittadino, infatti, la differenza tra pranzo e cena “è poco rilevante”. Inoltre “c’è un altro aspetto: le persone hanno voglia di uscire. Se non vanno in un ristorante, dove comunque c’è controllo, responsabilità del personale, attenzione alle distanze e alle misure di precauzione, cosa fanno? Si ritrovano in casa. Con la municipale abbiamo rilevato purtroppo molte feste private“. Oppure “vanno fuori, in giro, come vediamo tra i giovani”.