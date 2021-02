Lockdown Alto Adige fino al 14 marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alto Adige in Lockdown fino al 14 marzo incluso. Lo ha annunciato il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa. Il Lockdown già in corso, ha spiegato, “ha avuto effetti sul numeri dei contagi da coronavirus e sul tasso di positività”, che, ha detto, “è sceso in termini molto netti” e “sta calando” nonostante l’aumento dei test, mentre in terapie intensive e ospedali la “situazione è stabile”. Per questo, ha aggiunto, “c’è bisogno di massima cautela e osservanza delle regole”, visto anche che l’emergere delle varianti ha portato all’aumento di casi in altre regioni. Come spiegato dal presidente della Provincia, resteranno chiuse le attività commerciali e gastronomiche e “poi vedremo se dopo il 14 marzo potremo riavviarle”. Inoltre, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)inal 14incluso. Lo ha annunciato il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa. Ilgià in corso, ha spiegato, “ha avuto effetti sul numeri dei contagi da coronavirus e sul tasso di positività”, che, ha detto, “è sceso in termini molto netti” e “sta calando” nonostante l’aumento dei test, mentre in terapie intensive e ospedali la “situazione è stabile”. Per questo, ha aggiunto, “c’è bisogno di massima cautela e osservanza delle regole”, visto anche che l’emergere delle varianti ha portato all’aumento di casi in altre regioni. Come spiegato dal presidente della Provincia, resteranno chiuse le attività commerciali e gastronomiche e “poi vedremo se dopo il 14potremo riavviarle”. Inoltre, ...

ruiciccio : RT @SkyTG24: Covid, in Alto Adige lockdown prorogato fino al 14 marzo - bizcommunityit : Covid, l'Alto Adige in lockdown fino al 14 marzo. Veneto: Zaia: 'Nessuna chiusura scuole' - baldo_nicola_tn : RT @DolomitiVolley: L'Alto Adige prolunga il lockdown fino al 14 marzo, rischio rinvio per un filotto di partite di B e C - SkyTG24 : Covid, in Alto Adige lockdown prorogato fino al 14 marzo - szivy77 : RT @CorriereUmbria: Covid, in Alto Adige lockdown fino al 14 marzo: l'annuncio del presidente della provincia di Bolzano Kompatscher #Covid… -