LIVE UAE Tour, quarta tappa in DIRETTA: 2? di vantaggio per Olivier Le Gac e Francois Bidard. -60 al traguardo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 Torniamo alla corsa, con una situazione pressoché invariata sia in gruppo che in testa alla tappa. 12.10 Da parte della redazione di OA Sport, un grosso abbraccio a tutta la famiglia Milone e al Team Nibali. 12.05 Quella di oggi è una giornata in corsa davvero triste per Vincenzo Nibali. Ieri infatti, un giovane stagista del Team Nibali, il 17enne Giuseppe Milone, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si stava allenando in bici. Una notizia sconvolgente, e l’ennesima giovane, giovanissima vita spezzata sulle strade italiane. E questa è anche l’ennesima prova del fatto che bisogna intervenire il prima possibile per proteggere i ciclisti da questi pericoli. 12.01 Plotone molto allungato e con un ritmo abbastanza blando. 11.57 73 km al traguardo e 1’36” per i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14 Torniamo alla corsa, con una situazione pressoché invariata sia in gruppo che in testa alla. 12.10 Da parte della redazione di OA Sport, un grosso abbraccio a tutta la famiglia Milone e al Team Nibali. 12.05 Quella di oggi è una giornata in corsa davvero triste per Vincenzo Nibali. Ieri infatti, un giovane stagista del Team Nibali, il 17enne Giuseppe Milone, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si stava allenando in bici. Una notizia sconvolgente, e l’ennesima giovane, giovanissima vita spezzata sulle strade italiane. E questa è anche l’ennesima prova del fatto che bisogna intervenire il prima possibile per proteggere i ciclisti da questi pericoli. 12.01 Plotone molto allungato e con un ritmo abbastanza blando. 11.57 73 km ale 1’36” per i ...

