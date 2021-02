LIVE Sinner-Bedene 4-1, ATP Montpellier in DIRETTA: break di vantaggio per Jannik (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Altro game a zero per Sinner. 40-0 Altra super difesa di Sinner e Bedene sbaglia malamente di rovescio. 30-0 Lungo il rovescio di Bedene. 3-1 break DI Sinner! Bedene viene tradito ancora dal dritto. 30-40 Bedene stecca con il dritto e c’è una palla break per Sinner. 30-30 In rete la palla corta dello sloveno. 30-15 Ace di Bedene. 15-15 Dritto impressionante di Sinner. 2-1 Sinner tiene a zero il servizio. 40-0 Sbaglia Bedene. 30-0 Dritto vincente di Sinner. 1-1 Ottimo game al servizio per lo sloveno. 40-15 Lungo il dritto di Jannik. 30-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Altro game a zero per. 40-0 Altra super difesa disbaglia malamente di rovescio. 30-0 Lungo il rovescio di. 3-1DIviene tradito ancora dal dritto. 30-40stecca con il dritto e c’è una pallaper. 30-30 In rete la palla corta dello sloveno. 30-15 Ace di. 15-15 Dritto impressionante di. 2-1tiene a zero il servizio. 40-0 Sbaglia. 30-0 Dritto vincente di. 1-1 Ottimo game al servizio per lo sloveno. 40-15 Lungo il dritto di. 30-15 ...

claradistaso : RT @federtennis: Tutto pronto a Montpellier per i nostri azzurri! ? A partire dalle 10:30 live su #SuperTennisTV ???? Sonego ?? Korda ???? per… - livetennisit : ATP Montpellier: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Sonego e Jannik Sinner - federtennis : Tutto pronto a Montpellier per i nostri azzurri! ? A partire dalle 10:30 live su #SuperTennisTV ???? Sonego ?? Korda… - marcomazz : RT @GeorgeSpalluto: Domani a partire dalle 10.30 Sonego ???? (7) vs Korda ???? Non prima delle 13 Sinner ???? (5) vs Bedene ???? Live su @SuperT… - GeorgeSpalluto : Domani a partire dalle 10.30 Sonego ???? (7) vs Korda ???? Non prima delle 13 Sinner ???? (5) vs Bedene ???? Live su… -