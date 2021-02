LIVE Conegliano-Scandicci 1-1, Champions League volley in DIRETTA: Imoco in forte difficoltà in avvio di terzo set (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-14 Palleggia De Gennaro, poi ci pensa nuovamente Egonu, che nonostante la serata difficile ha già messo 17 punti giù. Time-out per coach Borbolini. 9-14 Attacco sopra il muro di Egonu, finalmente una bella apertura di Wolosz. 8-14 Stysiak continua a passare con una continuità degna della miglior Egonu. 8-13 Scappa in larghezza il servizio di Courtney. 7-13 Esce anche l’attacco di Adams, tanti, troppi errori per le Pantere. 7-12 Mani-out di Stysiak, palla non semplice per la polacca. 7-11 Fast di De Kruijf, che sembra particolarmente carica. 6-11 Pallonetto da posto quattro di Courtney, quando c’è Egonu in difesa Scandicci usa sempre questa soluzione. 6-10 Ace di Hill, che prova a riportare a contatto le sue. 5-10 Ricambia il favore Lubian. 4-10 In rete la battuta di Egonu, Paola in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-14 Palleggia De Gennaro, poi ci pensa nuovamente Egonu, che nonostante la serata difficile ha già messo 17 punti giù. Time-out per coach Borbolini. 9-14 Attacco sopra il muro di Egonu, finalmente una bella apertura di Wolosz. 8-14 Stysiak continua a passare con una continuità degna della miglior Egonu. 8-13 Scappa in larghezza il servizio di Courtney. 7-13 Esce anche l’attacco di Adams, tanti, troppi errori per le Pantere. 7-12 Mani-out di Stysiak, palla non semplice per la polacca. 7-11 Fast di De Kruijf, che sembra particolarmente carica. 6-11 Pallonetto da posto quattro di Courtney, quando c’è Egonu in difesausa sempre questa soluzione. 6-10 Ace di Hill, che prova a riportare a contatto le sue. 5-10 Ricambia il favore Lubian. 4-10 In rete la battuta di Egonu, Paola in ...

