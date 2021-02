La vocazione umanitaria dell' ambasciatore Attanasio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 22 febbraio tutti noi italiani siamo rimasti attoniti davanti alla notiziaa morteitaliano Lucache ha perso la vita, nella Repubblica Democratica del Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo. Mentre le dinamiche e i retroscena del drammatico attentato non sono ancora del tutto chiari e molti sono i nodi da sciogliere per tentare di rendere giustizia alle famigliee tre vittime, è palese la perdita di “operatori del bene” impegnati in prima linea. L’, che ho avuto il piacere di conoscere durante la precedente missione in Marocco, ha speso la propria vita al servizio’Italia rappresentando gli italiani nel mondo, andando ...

L'HuffPost

Unache ne ha incontrata un'altra, quella di don Matteo Galloni , fondatore della onlus ... Quando è stato assalito, era impegnato in una missione: infatti, il mezzo era carico di ...L'ha sempre vissuta come una missione di vita, una, la chiamata della diplomazia. ... Salerno l'ambasciatore era stato premiato proprio con la moglie per l'associazioneda lei ...Il 22 febbraio tutti noi italiani siamo rimasti attoniti davanti alla notizia della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio che ha perso la vita, nella Repubblica Democratica del ...Sulle pagine di "Toscana Oggi" il fondatore della onlus Amore e Libertà parla dell'"amico" ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio in un agguato. Anche "quando è stato assalito, era impegnato in u ...