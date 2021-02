Il Cts dice no alle riaperture di palestre e piscine e Speranza conferma: tutto rimandato ad aprile (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le palestre e le piscine resteranno chiuse, il Cts è contrario alla riapertura. Questa è la decisione presa per le strutture sportive. E la conferma è arrivata pochissimi minuti fa dal Senato, dove il ministro Speranza ha spiegato i motivi per i quali, allo stato attuale, è impensabile immaginare che si possano allentare le restrizioni. “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus . Si pensa, a questo punto, che palestre e piscine e strutture simili, riapriranno le porte dopo Pasqua. Pertanto, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lee leresteranno chiuse, il Cts è contrario alla riapertura. Questa è la decisione presa per le strutture sportive. E laè arrivata pochissimi minuti fa dal Senato, dove il ministroha spiegato i motivi per i quali, allo stato attuale, è impensabile immaginare che si possanontare le restrizioni. “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, nella comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus . Si pensa, a questo punto, chee strutture simili, riapriranno le porte dopo Pasqua. Pertanto, ...

