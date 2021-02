Il caso di Emanuele Scieri, ucciso nella caserma di Pisa nel 1999 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono passati oltre 20 anni dall’omicidio di Emanuele Scieri, il giovane paracadutista morto nella caserma Gamerra di Pisa. La famiglia chiede ancora giustizia ma c’è una novità: la Cassazione ha risolto il conflitto di giurisdizione tra il tribunale militare e ordinario. Emanuele ScieriEra il 13 agosto 1999 quando Emanuele Scieri morì a 26 anni precipitando dalla torre di asciugatura dei paracadute della caserma Gamerra di Pisa. Il cadavere del giovane allievo paracadutista siracusano venne poi ritrovato tre giorni dopo. A distanza di quasi 22 anni dal crimine, non è ancora stata fatta giustizia sul suo omicidio. L’inchiesta vede attualmente indagate 5 persone, che al tempo prestavano ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono passati oltre 20 anni dall’omicidio di, il giovane paracadutista mortoGamerra di. La famiglia chiede ancora giustizia ma c’è una novità: la Cassazione ha risolto il conflitto di giurisdizione tra il tribunale militare e ordinario.Era il 13 agostoquandomorì a 26 anni precipitando dalla torre di asciugatura dei paracadute dellaGamerra di. Il cadavere del giovane allievo paracadutista siracusano venne poi ritrovato tre giorni dopo. A distanza di quasi 22 anni dal crimine, non è ancora stata fatta giustizia sul suo omicidio. L’inchiesta vede attualmente indagate 5 persone, che al tempo prestavano ...

ConsLomb : Verso una soluzione il caso del piano #VaccinoAntiCovid per personale #JRC #Ispra, oggi in Commissione #Sanità… - _EMANUELE_D : RT @lanavediteseoed: «Vale la pena di praticare la riflessione filosofica così come di fare ginnastica. Nel secondo caso si evita di ingras… - villa_emanuele : @mircoDmirco Porca puttana i preti come te sono IL male della Chiesa. Trova qualcuno che ti spieghi il Vangelo perc… - PillaPaladini : RT @Enricicca: @PillaPaladini @marodri @matteorenzi Emanuele Felice, residuato com'è della Terza Internazionale, può aspirare alla qualific… - Enricicca : @PillaPaladini @marodri @matteorenzi Emanuele Felice, residuato com'è della Terza Internazionale, può aspirare alla… -