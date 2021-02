“Ha rovinato tutto”: la sentenza di Capello su Atalanta-Real (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’espulsione di Freuler ha creato un precedente complicato nella sfida tra Atalanta-Real Madrid, minando alla serenità dei bergamaschi. È bastato poco più di un quarto d’ora di gioco all’Atalanta per sentirsi già minacciata dal Real Madrid, in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tutto non perché gli uomini di Zidane abbiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’espulsione di Freuler ha creato un precedente complicato nella sfida traMadrid, minando alla serenità dei bergamaschi. È bastato poco più di un quarto d’ora di gioco all’per sentirsi già minacciata dalMadrid, in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ilnon perché gli uomini di Zidane abbiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

