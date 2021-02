GF Vip | Dayane Mello crolla in lacrime | ma Rosalinda Cannavò non la perdona | “Continue pugnalate”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)nella Casa del GF Vip, indopo la lite furiosa con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando in seguito alla sua clamorosa scelta di nominare. I coinquilini sono rimasti spiazzati perché, pochi minuti prima, la modella aveva dichiarato il suo amore alla ragazza, e tra le mura di Cinecittà è esploso il caos. Dopo un principio di chiarimento tra le due (ex?) amiche, arriva una presa di posizione che segna la rottura.: mancato chiarimento Mentre lasi abbandonava a un pianto a dirotto davanti a Pierpaolo Pretelli,si è avvicinata a lei per cercare di consolarla. Ma ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - VtopiaModerna : GF vip, la confessione di Dayane Mello a Samantha De Grenet sui voti dal Brasile: cosa ha dichiarato stanotte - BasilioPetruzza : Falsa come le facce della D'Urso. #DAYANE #DayaneMello #rosalinda #RosalindaCannavo #tommasozorzi #ZORZI #zorzini… - IsaeChia : #GfVip 5, #AndreaZenga svela cos’è successo sotto le coperte con #RosalindaCannavò. E a proposito di #DayaneMello..… - Dwinchesterdbln : Clown perché diffendono l'indifendibile, i fan di Dayane sì da il caso che quando ha fatto delle uscite non proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

- - > Leggi Anche Al 'Gf' Tommaso attacca: 'Ti sei inventata l'amore per Rosalinda' Poi è il turno di Stefania, che canticchiando chiede la stessa cosa a, che però sembra meno ...Rosalinda Cannavò non perdonaMello, lo sfogo al GfLa nomination diha profondamente ferito Rosalinda che, parlando con Samantha De Grenet , le ha rivelato di avere le idee molto ...Da quando il Brasile si è accorto della presenza di Dayane Mello al GF Vip nulla è stato più come prima. Il fortissimo sostegno dei fan brasiliani ha sollevato polemiche ma al tempo stesso ha ...magari dayane poteva essere più incuriosita da Rosalinda, non ho capito bene il ‘ti amo’ alla fine, ma penso fosse più un ‘ti voglio bene’. Nella Casa del Grande Fratello Vip, Andrea ha avuto anche la ...